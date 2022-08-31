وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد تدريب معلمى الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تدريب معلمي الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لتفعيل أنشطة التوكاتسو وتطبيقها في المدارس المصرية انطلاقا من رؤية مصر 2030 بالاشتراك مع كلية التربية المبكرة جامعه الإسكندرية، ضمانا لتوفير مناخ إيجابي في المدرسة يحقق متعة التعلم، لتكون مكانا يشعر المعلم والتلميذ وولى الأمر بالسعادة والفخر لكونهم أعضاء فاعلين فيها.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تفقد أعمال التدريب للتعرف على الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو والخصائص الأساسية للأنشطة وأنشطة مجلس الفصل والريادة اليومية، موجها بنقل خبراتهم للمعلمين والعاملين بالتعليم.

والتوكاتسو هو نظام تعليمي يطور جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلاً من الحفظ والتلقين، وتسمح أنشطة النظام للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف، ومن أهم شروطه أن يتم تطبيق نظام Tonkatsu على الطلاب في فصل لا يزيد عن 40 طالبًا.

وتهدف الأنشطة أيضًا إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعي والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير، ويعقد التلاميذ اجتماعًا كل صباح وآخر في نهاية اليوم لمناقشة ما يفعلونه خلال اليوم وتجميع الأنشطة لليوم التالي من أجل تحقيق المزيد من المتعة في العمل والمدرسة.

وتهدف أنشطة نظام التوكاتسو، تشجع الطلاب على المساعدة في إدارة وتخطيط الأنشطة، وهناك برامج تبادل ثقافي لمختلف الفئات العمرية داخل المدرسة، وتنمي الشعور بالانتماء والتضامن تجاه الآخرين والعمل من أجل المصلحة العامة من خلال الأنشطة العملية التي يقوم بها الطلاب، وتحول دور المعلم إلى دور ميسّر، فهم لم يعدوا يقومون فقط بتدريس الحقائق والمفاهيم التي تقود الطلاب إلى إجابة صحيحة أو خاطئة، بل يقومون بتسهيل التعلم الاجتماعي والعاطفي للطالب من خلال التجربة والخطأ في بيئة فردية أو جماعية، وتتيح الأنشطة أيضًا تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عند دخول الطلاب إلى العالم الحقيقي، وتتطلب منهم مشاركة المهام ووضع القواعد وتجربة القيادة وكذلك اتباع القواعد والالتزام بالنظام.



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد تدريب معلمي الصفوف الأولي



تفقد وكيل الوزارة للتدريبات