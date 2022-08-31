إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم الـ6 وانتشار المنقذين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ 6، إقبالا كبيرا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات، سواء لقضاء عدة أيام بالمصيف، أو رحلات اليوم الواحد، هروبا من ارتفاع درجات الحرارة ،وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وعبر المصطافين عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة، الذي يمتد لنحو 11 كيلو، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.



استماع-الاطفال-باللعب-على-شاطء-المصيف



استمتاع-الاسر-بشاطء-بلطيم



استمتاع-جميع-المصطافين-بمصيف-بلطيم



اقبال-تاريخي-على-مصيف-بلطيم



اقبال-غير-مسبوق-على-مصيف-بلطيم



اقبال-كبير-بمصيف-بلطيم



اقبال-من-المواطنين--على-مصيف-العائلات



الاستماع-بتشكيل-الرمال-على-شاطئ-مصيف-بلطيم



الاستمتاع-بجمال-البحر



الاطفال-يستمتعون-بجمال-وصفاء-البحر-بمصيف-بلطيم



الاقبال-الكبير-على--مصيف-بلطيم



الاقبال-على-مصيف-العائلات



التقاط-صور-تذكارية-على-شاطئ-البحر



الراحة-والاستمتاع-بمصيف-بلطيم



اللجوء-لشواطئ-مصيف-بلطيم-هروبا-من-حرارة-الجو



اللجوء-للبحر-هروبا-من-حرارة-الجو



انتشار-الباعة-على-الشواطئ-بمصيف-بلطيم



توافد-المصطافين-من-كافة-المحافظات-المصرية



توافد-المواطنين--من-كافة-المحافظات-على-مصيف-بلطيم



توفير-الكراسي-والشماسي-باقل-الاسعار-بمصيف-بلطيم



جانب-من-اقبال-المصطافين_1



جانب-من-اقبال-المواطنين



جانب-من-التوافد-على-البحر-المتوسط



حرص-رجال-الانقاذ-على-التواجد-بالمصيف



رحام-شديد-على-مصيف-بلطيم



رغبة-المصطافين-قضاء-ايام-في-مصيف-العاءئلات



متابعة-رجال-الانقاذ-للمصطافين



متعة-الجلوس-على-شاطئ-مصيف-بلطيم



محافظ-كفر-الشخ-يشارك-حملة-لنظافة-الشواطئ