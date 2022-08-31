اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:41 م
أكرم القصاص
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إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم الـ6 وانتشار المنقذين.. صور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:20 م
إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم الـ6 وانتشار المنقذين.. صور مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ 6، إقبالا كبيرا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات، سواء لقضاء عدة أيام بالمصيف، أو رحلات اليوم الواحد، هروبا من ارتفاع درجات الحرارة ،وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وعبر المصطافين عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة، الذي يمتد لنحو 11 كيلو، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

 

استماع-الاطفال-باللعب-على-شاطء-المصيف
استماع-الاطفال-باللعب-على-شاطء-المصيف

 

استمتاع-الاسر-بشاطء-بلطيم
استمتاع-الاسر-بشاطء-بلطيم

 

استمتاع-جميع-المصطافين-بمصيف-بلطيم
استمتاع-جميع-المصطافين-بمصيف-بلطيم

 

اقبال-تاريخي-على-مصيف-بلطيم
اقبال-تاريخي-على-مصيف-بلطيم

 

اقبال-غير-مسبوق-على-مصيف-بلطيم
اقبال-غير-مسبوق-على-مصيف-بلطيم

 

اقبال-كبير-بمصيف-بلطيم
اقبال-كبير-بمصيف-بلطيم

 

اقبال-من-المواطنين--على-مصيف-العائلات
اقبال-من-المواطنين--على-مصيف-العائلات

 

الاستماع-بتشكيل-الرمال-على-شاطئ-مصيف-بلطيم
الاستماع-بتشكيل-الرمال-على-شاطئ-مصيف-بلطيم

 

الاستمتاع-بجمال-البحر
الاستمتاع-بجمال-البحر

 

الاطفال-يستمتعون-بجمال-وصفاء-البحر-بمصيف-بلطيم
الاطفال-يستمتعون-بجمال-وصفاء-البحر-بمصيف-بلطيم

 

الاقبال-الكبير-على--مصيف-بلطيم
الاقبال-الكبير-على--مصيف-بلطيم

 

الاقبال-على-مصيف-العائلات
الاقبال-على-مصيف-العائلات

 

التقاط-صور-تذكارية-على-شاطئ-البحر
التقاط-صور-تذكارية-على-شاطئ-البحر

 

الراحة-والاستمتاع-بمصيف-بلطيم
الراحة-والاستمتاع-بمصيف-بلطيم

 

اللجوء-لشواطئ-مصيف-بلطيم-هروبا-من-حرارة-الجو
اللجوء-لشواطئ-مصيف-بلطيم-هروبا-من-حرارة-الجو

 

اللجوء-للبحر-هروبا-من-حرارة-الجو
اللجوء-للبحر-هروبا-من-حرارة-الجو

 

انتشار-الباعة-على-الشواطئ-بمصيف-بلطيم
انتشار-الباعة-على-الشواطئ-بمصيف-بلطيم

 

توافد-المصطافين-من-كافة-المحافظات-المصرية
توافد-المصطافين-من-كافة-المحافظات-المصرية

 

توافد-المواطنين--من-كافة-المحافظات-على-مصيف-بلطيم
توافد-المواطنين--من-كافة-المحافظات-على-مصيف-بلطيم

 

توفير-الكراسي-والشماسي-باقل-الاسعار-بمصيف-بلطيم
توفير-الكراسي-والشماسي-باقل-الاسعار-بمصيف-بلطيم

 

جانب-من-اقبال-المصطافين_1
جانب-من-اقبال-المصطافين_1

 

جانب-من-اقبال-المواطنين
جانب-من-اقبال-المواطنين

 

جانب-من-التوافد-على-البحر-المتوسط
جانب-من-التوافد-على-البحر-المتوسط

 

حرص-رجال-الانقاذ-على-التواجد-بالمصيف
حرص-رجال-الانقاذ-على-التواجد-بالمصيف

 

رحام-شديد-على-مصيف-بلطيم
رحام-شديد-على-مصيف-بلطيم

 

رغبة-المصطافين-قضاء-ايام-في-مصيف-العاءئلات
رغبة-المصطافين-قضاء-ايام-في-مصيف-العاءئلات

 

متابعة-رجال-الانقاذ-للمصطافين
متابعة-رجال-الانقاذ-للمصطافين

 

متعة-الجلوس-على-شاطئ-مصيف-بلطيم
متعة-الجلوس-على-شاطئ-مصيف-بلطيم

 

محافظ-كفر-الشخ-يشارك-حملة-لنظافة-الشواطئ
محافظ-كفر-الشخ-يشارك-حملة-لنظافة-الشواطئ

 

نظرة-تأمل-في-صفاء-البحر-وجماله
نظرة-تأمل-في-صفاء-البحر-وجماله

 


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