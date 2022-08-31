نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة باب حديدى من مقبرة بأخميم

سوهاج – عمرو خلف

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة باب حديدى، من مقبرة بمنطقة مقابر السلامونى، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغًا من مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم سرقة باب حديدى، ذو ضلفة واحدة بالحلق الخاص به، خاص بمقبرة آى، بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية، غير مُعدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.



وبعد تقنين الإجراءات، تبين أن وراء الواقعة المدعو "ع. ح. م- 21 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز"، وتم ضبطه بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدى المُبلغ بسرقته.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع خاله المدعو "ه. ا. ع- 35 سنة- "، هارب، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.