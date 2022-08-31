ونقلت صحيفة (نوفيا اسفيستيا) الروسية عن جروسي قوله "الآن نتحرك أخيرا بعد ستة أشهر من الجهد المكثف، لدينا عمل مهم للغاية هناك لتقييم الوضع الحقيقي والمساعدة في استقرار الوضع قدر الإمكان".

وأضاف جروسي أن البعثة ستبقى في محطة الطاقة النووية لعدة أيام .. مشيرا إلى أن الجانبين وفرا ضمانات أمنية للوفد، وستكون إحدى أولويات البعثة هي التواصل مع موظفي الصيانة في المحطة.

وأعرب عن أمله في تشكيل مهمة دائمة في المستقبل داخل المحطة.. مؤكدا" أن هذا من أهم الأشياء التي يريد القيام بها وسيفعلها".

وانطلق في وقت مبكر من هذا اليوم وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كييف في اتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وغادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا يوم /الاثنين/ ووصلت كييف أمس والتقت بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأوضحت مصادر في الأمم المتحدة أن البعثة ستدخل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عبر كييف والأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.