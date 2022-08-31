محافظ بنى سويف: معاينة شكوى بعض أهالى الحكامنة بسبب تسريب مياه أسفل 8 منازل

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة فنية برئاسة المتابعة بديوان العام وعضوية شركة المياه ومديريتي الزراعة والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالمعاينة على الطبيعة لبعض الأهالي بقرية الحكامة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية أسفل منازلهم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى يعقده محافظ بني سويف مع المواطنين، عددا من الأيام كل أسبوع، للوقوف على شكاوى المواطنين عن قرب مع حضور المختصين لسرعة إيجاد الحلول والاتفاق على تنفيذها بأسرع ما يمكن.

حيث استمع المحافظ اليوم لشكاوى عدد من الأهالي من ناحية قرية الحكامنة الذين يتضررون منها من ارتفاع المياه الجوفية لمنازلهم (8منازل) ولا يعلمون مصدر تلك المياه.

كما وجه المحافظ اللجنة التي كلف بتشكيلها بالمعاينة الفنية لتحديد سبب تسريب المياه مع دراسة الحلول العاجلة والمؤقتة لحين إدراج القرية بالصرف الصحي للانتهاء من مثل تلك المشكلات بشكل كامل.

وأفادت رئيس شركة المياه بأنه في تلك الفترة من السنة شهدت بعض الأماكن ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن أن مع أي تباطؤ في كسح خزانات الصرف الصحي الأهلية، يعمل على زيادة منسوب المياه بشكل أكثر بجانب مياه الترع المحيطة، مؤكدة أنه سيتم الوصول لحلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ولجنة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومد الخدمة لهذه القرية.

حضر اللقاء المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة بني سويف، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.