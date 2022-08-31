اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:14 م
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تحصين 107 ألاف رأس ماشية ضد الحملة القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:47 م
تحصين 107 ألاف رأس ماشية ضد الحملة القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 107  ألف و299رأساً، منها :94 ألف و 629من الأبقار،و 10 آلاف و383 من الجاموس،و2287من الأغنام والماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 30 أغسطس الجاري ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسئولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.


الحملة القومية

الثروة الحيوانية

الحمي القلاعية

الوادي المتصدع

بني سويف



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