محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن بمدينة الصفا الصناعية ببنى غالب تمهيدا لافتتاحه

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه وفد وزارة الانتاج الحربي برئاسة اللواء دكتور وائل الشاذلي مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط بتكلفة إجمالية تعدت 12 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 1500 طائر / الساعة للوقوف على الأعمال النهائية لتلافي الملاحظات بالمجزر تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله بحضور اللواء أركان حرب محمد محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي خلال الاسابيع القادمة ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها بأحدث النظم التكنولوجية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس شريف الحمادي، بوزارة الانتاج الحربي، والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ،والدكتور صلاح الدين محمد وكيل المديرية والمهندس عصام القرن وكيل مديرية الإسكان وأعضاء وفد الانتاج الحربي.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أقسام مجزر الدواجن الآلي بمنطقة الصفا الصناعبة ببنى غالب، والذي تبلغ تكلفة انشائه 12 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم تنفيذه بواسطة الإنتاج الحربي بطافة انتاجية 1500 طائر / الساعة ومساحته تتعدى الـ10 ألاف متر مربع وملحق به مصنع للسماد العضوي لاستغلال مخلفات الدواجن وإعادة تصنيعها كسماد عضوي.

واستمع سعد، إلى شرح من مسئولي الانتاج الحربي لمراحل التنفيذ وأقسام المجزر ومراحل عمل المجزر والتي تبدأ بالتعليق ثم الذبح ونزع الاحشاء وغسيل الدجاج والتعبئة والتجميد كما استمع إلى شرح لأعمال تلافي الملاحظات التي تجرى به تمهيدًا لعمل التجارب الأولية وافتتاحه رسميًا خلال الأسابيع القادمة وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر.

وأكد المحافظ ،على متابعته المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بجميع مجازر المحافظة ،ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ،ومعايير الجودة في التنفيذ مؤكدًا على ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ ، إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الآمنة بالأسواق ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات مشيرًا إلى إنه يجري دراسة إستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ مسئولي الطب البيطري بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسيوط ومديرية الاسكان لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمجزر واستلامه بعد تلافي الملاحظات لتشغيله وتعظيم الاستفادة منه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية



محافظ أسيوط يتفقد مجزر الدواجن الآلي بمدينة الصفا الصناعية