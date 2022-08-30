استمرار حملات النظافة بشوارع منطقة الأزهر بحى شرق أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة، ورفع المخلفات بشوارع منطقة الأزهر بحي شرق لتحسين، وخلق بيئة نظيفة، وحضارية للمواطنين، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة، والتجميل بمراكز، وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محمود ياسين رئيس حي شرق أسيوط، إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات، والقمامة من أماكن التجمعات فقد استمرت أعمال رفع المخلفات عند سور جامعه الأزهر الناحية البحرية ومنطقه الشخوه بالوليدية لمدة 3 أيام متتالية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما أسفر عن رفع حوالى 150 طن من المخلفات، والقمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للحي، لافتاً إلى مشاركة مروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي ومسئولي النظافة والاشغالات والحملة بالحي، مؤكداً على استمرار أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات ورفع كفاءة كافة الشوارع والميادين والطرق بنطاق الحي وفقاً للامكانات المتاحة، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.









































