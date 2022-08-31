باحث يحصل على الماجستير فى أول دراسة تطبيقية على مبادرة "حياة كريمة" بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

حصل الباحث الأقصرى عبد الخالق حسين مدنى على الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في السياسات العامة وتقييم المشروعات التنموية بقسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط، بعد تقديمه رسالة بعنوان (سياسات التنمية العمرانية في مصر ودعم المشروعات التنموية وأثرها على الفئات المستهدفة)، وذلك فى أول دراسة تطبيقية على المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر.

والبحث يهدف إلى التعرف بشكل قريب ودقيق على مبادرة حياة كريمة وأثرها في تحقيق الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالقرى المستهدفة بمحافظة الأقصر، وتهدف الرسالة للوصول إلى مجموعة من الأهداف أهمها إبراز دور منظمات المجتمع المدني بمبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، والدروس المستفادة والنتائج من تلك التجربة وإمكانية تكرارها مستقبلاً واستخلاص التوصيات، حيث يقوم هذا البحث لدراسة وتحليل مشكلة التهميش والتدني في المستوي الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والبنية التحتية بالقري والنجوع بمحافظة الأقصر، وما نتج عنها من آثار سلبية كبيرة ودور وأثر مبادرة "حياة كريمة" على المجتمعات المستهدفة والتغيرات الطارئة عليهم، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل بيانات البحث.

أما فيما يتعلق بالأساليب البحثية المستخدمة، فتقوم الدراسة على المسح الاجتماعي بالعينة والأسلوب الاحصائي، وتتمثل أداة البحث في إجراء المقابلة وتطبيق الاستبيان لعينة من مجتمع الدراسة بمحافظة الأقصر (المستفيدين-الجهات الحكومية- منظمات المجتمع المدني-القيادات الطبيعية، وشملت أدوات جمع البيانات التقارير ورصد قصص النجاح، واستمارة قياس تقييم فعالية مشروع حياة كريمة بمحافظة الأقصر بالمناطق المستهدفة بمركزى ارمنت واسنا كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المبادرة فى محافظة الاقصر، وتم عمل تحليل احصائي لاستمارات الاستبيان والتي أظهرت عدة نتائج وتوصيات تضمنتها الرسالة لتكون ذخرا ومرجعا للجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وناقش البحث ورسالة الماجستير للباحث الأقصرى عبد الخالق حسين مدنى بجامعة أسيوط، كل من الدكتور عبدالرحيم محمد خليل أستاذ العلوم السياسية المشرف على هذه الرسالة، وعلاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط عضو لجنة المناقشة والتحكيم، والدكتور عبدالله فيصل أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة المناقشة والتحكيم، وحصل الباحث على الماجستير بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف.