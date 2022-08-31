وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء:"أن خطاب ميونخ هذا لا يتعلق بالمواجهة،لقد ناشد بوتين الحكام والخصوم، ولكنه لم يقنعهم، وهذا ليس لأننا لا نملك موهبة الإقناع، فبوتين لديه موهبة رائعة فى الإقناع " .

وتابع:"يتعين قراءة خطاب ميونخ بكامله لأن هناك قوة إقناع مميزة للرئيس بوتين" وفي ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة (ستارت ــ 3)، أكد بيسكوف أنه لا يوجد تقدم في هذا الموضوع .