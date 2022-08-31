التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج طفله تبلغ من العمر 10 سنوات جثة هامدة على تعرضه لحادث غرق بإحدى الترع بدائرة المركز وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بغرق طفل سقط بإحدى الترع دائرة المركز وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب تحرير المحضر اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضبط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا تبلغ لمركز شرطة البلينا بوصول الطفلة إيمان ع م م 10 سنوات تلميذه وتقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى" جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدتها المدعوة بخيته م ا ك 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة علي حافة ترعة أم الطبول المواجهة للمنزل

إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.