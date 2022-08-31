إزالة 29 حالة تعد على مساحة 2615 "متر مبان" فى أسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة وبشكل دوري لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف الهام، والحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب بناءاً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة موضحاً أن حملات الموجه الـ 20 للازالات التي يتم تنفيذها على 3 مراحل بدءًا من 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022.

قامت الإجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ إزالة لعدد 29 حالة تعدي على مساحة 2615 متر مباني ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 وذلك خلال حملات لإزالة تعديات على أراضي أملاك دولة وزراعة بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة والأمنية ،وجهات الولاية ورؤساء الوحدات المحلية ،ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والمتابعة الميدانية ومتابعة مسئولي ملف الازالات بالمحافظة شريف دياب مسئول ملف الازالات.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية ، أو أملاك دولة، وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات ، وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.