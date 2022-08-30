مصطفى الكاظمى: صبرت على حرب معلنة من أطراف لإضعاف الدولة

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إنه يعتصره الألم بسبب أحداث بغداد، موضحا أن السلاح المنفلت سبب الأزمة.

وأضاف مصطفى الكاظمي، خلال كلمه له للشعب العراقى، أن أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة، متابعا: فتحنا تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين.

وتابع رئيس وزراء العراق: سنعرف من أطلق القذائف في المنطقة الخضراء، لافتا إلى أن كل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته.

وقال مصطفى الكاظمى، إن الحوار الوطني في حاجة لتنازلات من الجميع، متابعا: صبرت على حرب معلنة من أطراف لإضعاف الدولة.