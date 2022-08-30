محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد هيئة الثروة السمكية

جنوب سيناء ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، وفد الثروة السمكية برئاسة اللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لبحث سبل تنمية الثروة السمكية بجنوب سيناء.

بحضور المحاسب فوزي همام مفوض المحافظ لمديريات الخدمات، وضم الوفد المهندس هاني مبروك مدير مكتب المدير التنفيذي، صفوان المراغي مدير منطقة الثروة السمكية بالمحافظة، حمدي أحمد شحات مدير ميناء الصيد بطور سيناء.

تابع المحافظ خلال اللقاء موقف مركز تجميع الأسماك، والقزق الميكانيكي بميناء الصيد بطور سيناء، ومصنع الثلج الجديد، وحلقة السمك، وقزق وسقالة الصيد بالكيلاني بطور سيناء.

وتم خلال اللقاء الاتفاق علي الانتهاء من مشروع إنشاء مصنع الثلج الجديد، وحلقة السمك، ومركز تجميع الاسماك، وخط الحريق بميناء الصيد كما وجه المحافظ مديرية الإسكان بالمحافظة بدراسة وإعداد المقايسات الخاصة بإعادة تأهيل سقالة الكيلانى بطور سيناء، وإنشاء سقالة رأس سدر.