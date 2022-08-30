اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:49 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتابع قاعدة البيانات الأساسية للمحافظة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:49 م
محافظ جنوب سيناء يتابع قاعدة البيانات الأساسية للمحافظة محافظ جنوب سيناء يتابع قاعدة البيانات الأساسية للمحافظة
جنوب سيناء - محمد حسين

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تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ قاعدة البيانات الأساسية وذلك فى إطار التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء والسعي نحو إنشاء مرصد حضري للوقوف على معدلات الإنجاز فى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية من خلال المؤشرات الحضرية.
 
حيث تم الانتهاء من قاعدة البيانات الأساسية والتوصل إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة ومجموعة من المدن تشمل شرم الشيخ والطور ودهب وسانت كاترين والتوجه الى استكمال مجموعة من المؤشرات الرئيسية نحو مؤتمر المناخcop 27، بالإضافة إلى عرض الخريطة السياحية لمدينة شرم الشيخ للاستفادة منها في الترويج السياحي للمدينة خاصة لمؤتمر المناخ.

جنوب سيناء

مؤتمر المناخ

شرم الشيخ

سانت كاترين



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