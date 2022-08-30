أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 115 ألفا و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 23 مليونا و142 ألفا و479 حالة.
وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 26 ألفا و689 حالة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الخطيرة بكورونا بمقدار 6 حالات عن اليوم السابق إلى 591 حالة، لكنه يظل أكثر من 500 حالة لليوم السابع على التوالى.
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