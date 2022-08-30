وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 26 ألفا و689 حالة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الخطيرة بكورونا بمقدار 6 حالات عن اليوم السابق إلى 591 حالة، لكنه يظل أكثر من 500 حالة لليوم السابع على التوالى.