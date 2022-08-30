اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يعلن تأييده فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:00 ص
بوتين يعلن تأييده فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد بوتين
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد في إطار العمل على مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية لهم داخل المجتمع الروسي.
 
وأوصى بوتين - خلال اجتماع مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون القوميات إيجور بارينوف، الاثنين- باتخاذ مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة المكانية والاجتماعية للمهاجرين، معربا عن تأييده لفكرة بارينوف لإنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة.
 
وقال "إن الزملاء في الجمهوريات الأم يوافقون على ذلك أيضا، ومستعدون للمشاركة، فلا أحد يعارض ذلك، بل على العكس".

بوتين

المهاجرين

روسيا

المهاجرين الجدد فى روسيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة