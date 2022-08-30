بوتين يعلن تأييده فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد في إطار العمل على مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية لهم داخل المجتمع الروسي.

وأوصى بوتين - خلال اجتماع مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون القوميات إيجور بارينوف، الاثنين- باتخاذ مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة المكانية والاجتماعية للمهاجرين، معربا عن تأييده لفكرة بارينوف لإنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة.

وقال "إن الزملاء في الجمهوريات الأم يوافقون على ذلك أيضا، ومستعدون للمشاركة، فلا أحد يعارض ذلك، بل على العكس".