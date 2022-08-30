اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 182 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:12 م
الداخلية تضبط 182 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (182) قطعة سلاح نارى، (269) قضية مخدرات وتنفيذ (85765) حكما قضائيا متنوعا.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 17 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 21 متهم ل10منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7194) حكما قضائيا متنوعا.


مخدرات

سلاح

اخبار الحوادث

قوة امنية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة