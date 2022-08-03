ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 3/8/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:15
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:31
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:12 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:32
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:33 م
وقت صلاة العشاء 7:56 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:55
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