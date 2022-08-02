ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 2/8/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:16

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:24 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:30

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:31

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:34 م

وقت صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 7:56