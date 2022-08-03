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موسكو: ممارسات الناتو تخلق أزمة وسط أوروبا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
موسكو: ممارسات الناتو تخلق أزمة وسط أوروبا الناتو - بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح لدى وزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنيفيتسكي، تدهور الاستقرار الاستراتيجي المتسارع في العالم، في ظل خلق الناتو أزمة وسط أوروبا بممارساته، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح لدى وزارة الخارجية الروسية، أنه في الآونة الأخيرة، تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي بشكل سريع.

وتابع مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح لدى وزارة الخارجية الروسية: أدى الانتهاك الجسيم لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة نتيجة التوسع الضار للكتلة العسكرية للدول التي تدعي وحدتها على الصعيد العسكري الاستراتيجي والجيوسياسي إلى أزمة حادة في وسط أوروبا.

 


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