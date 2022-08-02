أوكرانيا: السلطات الألمانية تمنع رصد مساعدات مالية طارئة لكييف

كتب أحمد عرفة

أكد إيجور جوفكفا، المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني، أن السلطات الألمانية تمنع رصد مساعدات مالية طارئة لكييف وعد بها الاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى، أن الجانب الأوكرانى قد تلقى مليار يورو من 9 مليارات، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها مساعدات مالية، لكن باقى الأموال لم يتم تحويلها بعد.

وتابع المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكرانى: لسوء الحظ، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا، تمنع النظر في هذه القضية في الوقت الحالي.