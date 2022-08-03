موريتانيا: نفوق حيونات وسقوط منازل وخسائر مادية بسبب الأمطار والسيول ‏

كتبت: إسراء أحمد ‏فؤاد

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، تسجيل عدة خسائر مادية في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الأبع والعشرين ساعة الماضية، بسبب الأمطار والسيول بحسب موقع صحرا ميديا الموريتاني.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، إنها سجلت نفوق 75 شاة، في قريتي “البدع” و”احسي أياره”، في ولايتي الحوض الشرقي ولعصابة على التوالي.

وأضافت أن السيول تسببت في سقوط 10 منازل طينية، في إحدى القرى التابعة لبلدية “لبحير” التابعة لمقاطعة باركيول بولاية لعصابة، بالإضافة إلى سقوط أربعة منازل في بلدية “احسي الطين” بمقاطعة بومديد.

وأفادت وزارة الداخلية، أن حركة المرور، عادت إلى طبيعتها بعد تدخل فرقة من الهندسة العسكرية، لإصلاح الأضرار التي لحقت بمحور طريق الأمل عند الكلم 17 غرب مدينة كرو، إثر الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وفي ولاية تكانت، قالت الوزارة إن 575 أسرة، تضررت بعد أن غمرت المياه التي خلفتها الأمطار، نسبة 90٪؜ من مدينة انبيكه، مشيرة إلى أن فرقا من البحرية الوطنية، باشرت أعمال صرف المياه عن المدينة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأضرار، برئاسة الحاكم، وممثلين عن الجيش، والدرك، والحرس، وممثل عن مفوضية الأمن الغذائي، وآخر عن المجتمع المدني.