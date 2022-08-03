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التعليم: استقبال ومراجعة ملفات طلاب الصف الأول الثانوى الملتحقين بالمدارس

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:00 ص
التعليم: استقبال ومراجعة ملفات طلاب الصف الأول الثانوى الملتحقين بالمدارس وزارة التربية والتعليم - امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس تراجع ملفات طلاب الصف الأول الثانوى العام المتقدمين للمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
 
ويبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.
 
وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. 

التربية والتعليم

خريطة العام الدراسى الجديد

خريطة العام الدراسى 2022

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