المدارس تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوى العام.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت المدارس الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الثانوي العام وتتضمنت التالى:

- شهادة ميلاد إضافة إلى 3 صور من الشهادة.

- شهادة الإعدادية أو بيان نجاح وصور من البيان أو من الشهادة.

- 3 صور من بطاقة والد الطالب أو ولي أمره .

- 3 صور شخصية حديثة للطالب و ملف التقديم.

- استمارة التقديم الإلكترونية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقديم للصف الأول الثانوى العام إلكترونيا لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أن القبول بالصف الأول الثانوى العام يكون وفق الدرجات التى تم اعتمادها من قبل المحافظين، حيث يتم إتاحة التنسيق للمديريات التعليمية لتقوم بتسكين الطلاب على المدارس وفق الدرجات المحددة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا، من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنا

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ويتم التسجيل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، كما أن تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، و الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، و اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، و الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، و الضغط على حفظ الرغبات.