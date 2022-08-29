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واشنطن: وقف مفاعلات محطة زابوريجيا الذرية الحل الأكثر أمانا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:58 م
واشنطن: وقف مفاعلات محطة زابوريجيا الذرية الحل الأكثر أمانا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وقف مفاعلات محطة زابوريجيا الذرية جنوب أوكرانيا، الحل الأكثر أمانا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا نزال على اعتقاد بأن وقف مفاعلات محطة زابوريجيا الذرية بشكل منظم سيكون الحل الأكثر أمانا والأقل خطرا.

وفى وقت سابق أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم نحو 15 مسؤولا في أمانة الوكالة الدولية من المختصين بالأمن النووي، وفريقا كبيرا لموظفي الأمم المتحدة، الذين يتولون القضايا اللوجستية والأمنية.


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