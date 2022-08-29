الرئيس الروسي: الغرب يحاول دائما تشويه سمعة سياساتنا الوطنية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب دائما ما يسعى إلى تشويه سمعة السياسات الروسية الوطنية.



ودعا الرئيس الروسي - خلال اجتماع مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون القوميات إيجور بارينوف، لبحث قضايا تعزيز وحدة الشعوب الروسية وتكيف الأجانب على الأراضي الروسية - إلى العمل على حزمة جديدة من التدابير في الجمهوريات، التي يأتي منها المهاجرون إلى روسيا بهدف منع عزلتهم الاجتماعية.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أمس الأحد، أن الدول الغربية استبدلت الدبلوماسية مع روسيا بفرض عقوبات أحادية الجانب، تعارضها حركة عدم الانحياز.