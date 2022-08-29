لو بتفكر في إنقاص الوزن.. اعرف أفضل 5 أطعمة لازم تكون في مطبخك

كتبت ميرفت رشاد

قد تكون محاولة الالتزام بخطة فقدان الوزن الخاصة بك صعبة، خاصة إذا كنت شخصًا يركز بشكل أساسي على الأطعمة التي "يجب تجنبها"، في حين أن كل استراتيجية لإنقاص الوزن قد يكون لها مجموعاتها الفردية من الأهداف والإرشادات ، فمن المفيد التركيز على الأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها والتي يمكن أن توفر لك دفعة لذيذة من الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمزيد، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها في مطبخك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - التوت

واحدة من أفضل الفواكه التي يمكنك دائمًا تخزينها في الثلاجة هي علبة من التوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة، يمكن إضافتها إلى الزبادي .

2 - دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو خيار إفطار صحي ومليء بالشبع ويستغرق تحضيره بضع دقائق فقط، يحتوي على الألياف ، والتي ستبقيك ممتلئًا، يمكنك إضافة الفاكهة المتنوعة وإضافة الحليب أو الماء وتزيينها بالمكسرات أو البذور.

3- عين الجمل

من المعروف أن الجوز يحتوي على تركيزات عالية بشكل لا يصدق من أحماض أوميجا 3 الدهنية - والتي لا ترتبط فقط بفقدان الوزن ولكن يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين صحة القلب عند استخدامه كبديل للدهون غير الصحية.

4 - خضراوات مشكلة مجمدة

تعد الخضروات المجمدة أو الطازجة عنصرًا غذائيًا رائعًا ، في كلتا الحالتين ، تعتبر جميع الخضروات رائعة لفقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

5 - سمك السلمون

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فقد تستفيد من الاحتفاظ بمخزون السلمون جيدًا، سواء كانت مجمدة أو طازجة ، قد تكون الفوائد الصحية المرتبطة بسمك السلمون مفيدة لنظامك الغذائي بينما تعمل على تحقيق أهداف إنقاص الوزن، السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ترتبط بتعزيز الشبع وفقدان الوزن.