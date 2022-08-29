رئيس جامعة بنها يتفقد المرحلة الثالثة لمبادرة أشبال مصر الرقمية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك للمتقدمين من أبناء محافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية المركزية، والدكتور مصطفى السيد نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، علي اهتمام الجامعة بكل المبادرات الرئاسية والتي تهتم ببناء الإنسان المصري وتزويده بالمهارات الرقمية والتكنولوجية بهدف بناء قدرات الشباب التطبيقية والعملية وتنمية مهاراتهم الحياتية ليصبحوا نواة لمجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة استقبلت اليوم ما يقرب من 809 طلاب من مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت 3000 منحة مجانية سنويا للطلاب المصريين من سن 12 إلى 17 سنة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات شخصية وحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل بصورة أوضح يفتح لهم آفاق جديدة.