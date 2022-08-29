حارب حب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة بهذه الفاكهة.. تعرف على فوائد العنب للبشرة

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تجعل بشرتك صحية ومتوهجة، من الفواكه إلى الخضراوات فأن الخيارات لا حصر لها.

ومع ذلك يجب أن تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح لجني أقصى الفوائد، إحدى هذه الفاكهة المفيدة لبشرتك هى التوت بري، تحتوي هذه الفاكهة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية الموجودة فيها والتي تعمل على الحفاظ على صحة الجلد.

التوت الأزرق ليس مفيدًا للبشرة فحسب وفقا لموقع " timesnownews "، بل إنه مفيد أيضًا للجسم، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على محاربة الإجهاد التأكسدي في الجسم والتي يمكن أن تعمل بشكل أكبر نحو تقليل مخاطر الأمراض المزمنة والالتهابات المزمنة.

ألقِ نظرة على فوائد الفاكهة للبشرة

العنب البري يساعد على تحسين الدورة الدموية

يمكن أن تساعد الفاكهة على تحسين الدورة الدموية في الجسم ، كما يساعد تحسين الدورة الدموية على محاربة الضرر والشفاء والإصلاح.

يساعد العنب البري على التئام الجروح

يحتوي العنب البري على فيتامينات C و K التي تساعد على التئام الجروح. يساعد التوت الأزرق أيضًا على محاربة الجذور الحرة في الجلد والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

العنب البري يساعد في إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو بروتين موجود في الجلد وهذا يساعد على إعطاء الجلد ممتلئ الجسم وبنيته، العنب البري يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين وفيتامين سي، وكلاهما يساعد في إنتاج الكولاجين في الجلد ويساعد في الحفاظ على الجلد صحيًا وممتلئًا.

يمنع العنب البري علامات الشيخوخة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة على وقف أضرار الجذور الحرة التي تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يمكن أن تساعد العنب البري على محاربة حَبُّ الشّبَاب، فالثمرة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على تقليل الالتهابات التي تسببها حب الشباب.