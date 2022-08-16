5 فوائد صحية لزيت بذور العنب.. أبرزها مضاد للالتهابات

كتبت ميرفت رشاد

زيت بذور العنب أصبح اسمًا شائعًا فى جميع أنحاء العالم، ويستخدم فى الطهى والعناية بالبشرة والشعر، وهو مستخرج من بذور العنب، له قيمة غذائية عالية ويوصف بأنه من عجائب الجمال الطبيعي، الخصائص المضادة للأكسدة وللالتهابات والمضادة للميكروبات لزيت بذور العنب تجعله زيتًا رائعًا ليس لصحتك العامة، ويمكنك استخدام زيت العنب العضوى للطهى أو إضافته إلى نظام العناية بالبشرة والشعر وجنى فوائده ، وفى التقرير التالى سنلقى نظرة على فوائد زيت العنب، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الفوائد الصحية لزيت بذور العنب

1- خصائص مضادة للالتهابات

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة فى زيت العنب فى مكافحة الالتهابات المزمنة، ويمكن أن يسبب الالتهاب مجموعة من المشاكل الصحية بما فى ذلك آلام المفاصل ومشاكل الأمعاء ومشاكل الجلد وما إلى ذلك، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى زيت بذور العنب على تحسين حالات الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

2. مصدر غني بفيتامين هـ

فيتامين (هـ) من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الرؤية الصحية، ويقلل من أمراض القلب، وقد يحسن وظائف الرئة، وهو ممتاز لشعرك وبشرتك.

يعمل كمضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون يحمي خلايا الدم من إتلاف الجذور الحرة، وبالتالى يمنع السرطان ومشاكل القلب والالتهابات وغيرها من المشاكل الصحية، ويساعد فيتامين (هـ) في تقوية جهاز المناعة في الجسم.

3. يحتوى على أحماض أوميجا 6 الدهنية

لا تميل أجسامنا بشكل طبيعي إلى إنتاج دهون صحية، لذلك يجب أن نستهلك الدهون من خلال النظام الغذائى، وتحتوى أحماض أوميجا 6 الدهنية على الكثير من الفوائد الصحية، وتقلل هذه الدهون الالتهاب وتحمى بشرتنا وتنظم عملية التمثيل الغذائى، وتعزز صحة العظام وتقوى مناعة الجسم، ويحتوى زيت العنب على أحماض أوميجا 6 الدهنية، لذا استخدمه للطبخ والبقاء بصحة جيدة.

4 - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من أهم فوائد زيت بذور العنب أنه غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من مشاكل القلب، أضف زيت العنب إلى نظامك الغذائي وداعًا لمشاكل القلب.

5 خصائص مضادة للميكروبات

يحتوي زيت بذور العنب على خصائص مضادة للميكروبات ما يعني أنه يساعد في مكافحة الفيروسات والفطريات والبكتيريا، ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن مستخلص بذور العنب أقوى من زيت بذور العنب، لذلك يمكن استخدام مكمل مع مستخلص بذور العنب.