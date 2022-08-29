التموين: مخزون زيت الطعام يتجاوز 6 أشهر وطرحه بمنافذ المجمعات بتخفيض 20%

كتب مدحت وهبة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أن مخزون زيت الطعام يتجاوز 6 أشهر بعد نجاح الوزارة في التعاقد على 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. وتوفر الوزارة، السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، بجانب أيضا طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التي أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.