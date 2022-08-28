اليوم السابع
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625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:44 م
625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وزارة الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم، عقدين مع شركة السويدي إليكتريك T&D وشركة مدكور للمشروعات، استكمالاً لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وفى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق وذلك لتنفيذ الآتى:
 
-العقد الأول مع شركة السويدي إليكتريك T&D وهو عقد محطة محولات روافع ترعة الحمام (7) (NDHPS7) جهد 220/66/22 ك.ف  سعة (3*175+5*40) م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح بقيمة اجمالية (563,3 مليون جنية مصري) وبمدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد. وهو أيضا ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.
 
-العقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء،  بالغاز(GIS)كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بقيمة إجمالية (بما يعادل 61,7 مليون جنيه مصرى) بمدة تنفيذ 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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