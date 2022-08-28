الكهرباء: لم نلجأ لتخفيف اﻷحمال منذ 2015 ولن نلجأ

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لم ولن تلجأ لتخفيف اﻷحمال بالشبكة القومية للكهرباء منذ عام 2015، موكدا أن الشبكة المصرية بحالة جيدة و تستطيع تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل مع وجود احتياطى يزيد عن هه اﻻحتياجات.



وأضاف عسران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 49 الف ميجا وات يوميا، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى لم تتعدى حتى اﻻن الـ34 الف ميجا وات فى وقت الذروة خلال أشهر الصيف.



وطالب عسران، جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية الابلاغ عن أى اعطال فنية طارئة على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، موكدا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بسرعة التدخل وإصلاح الأعطال الفنية.



ونصح عسران، بضرورة اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، موكدا أن الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لا يعنى التوقف عن الاستخدام ولكن عدم إهدار الطاقة والأموال.

