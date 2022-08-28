اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 12:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول 12 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:08 ص
وصول 12 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام قافلة طبية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لمستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

 

والدفعة الجديدة تضم 12 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

 

وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتوالى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

 


مستشفى العريش العام

جامعات مصرية

شمال سينا ء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة