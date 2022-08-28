هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها خدمات النقل والشحن

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وهبط قطاعي البنوك والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وانخفض قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 763.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.73%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.