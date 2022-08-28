من إنقاص الوزن إلى تقوية العظام.. 5 فوائد مدهشة لتناول فول الصويا

كتبت ميرفت رشاد

فول الصويا غني بالمغذيات، ويوفر البروتين والألياف والكالسيوم وفيتامينات ب ويبدو أن له تأثير إيجابي على أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والسكري والنساء في سن اليأس، يمكن تناول فول الصويا بأمان عدة مرات في الأسبوع خاصة عند تناوله كبديل للحوم الحمراء والمعالجة ، كما يقول خبراء التغذية، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول فول الصويا، وفقا لما نشره موقع " eatthis"

إنقاص الوزن

فول الصويا هو مصدر غني للبروتين ، وهو أمر بالغ الأهمية لإصلاح وبناء العضلات، كلما زادت عضلاتك ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها وقل الدهون التي يحتمل أن تحملها على جسمك.

وجدت دراسة في المجلة الدولية للعلوم الطبية التي نظرت في تأثير فول الصويا على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أن تناول بروتين الصويا الغذائي بانتظام يقلل من وزن الجسم وكتلة الدهون ومستويات الكوليسترول.

الحفاظ على صحة القلب

في حين أن النظام الغذائي الغني ببروتين الصويا قد يساعدك على إنقاص الوزن وتخفيف بعض الضغط عن قلبك ، فهناك مزايا أخرى للدورة الدموية يمكن الاستفادة منها من تناول منتجات الصويا وفول الصويا، يمكن أن يساعد فول الصويا في خفض نسبة الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

هناك حالتان أخريان تلعبان دورًا رئيسيًا في أمراض القلب ، والنوبات القلبية ، والسكتات الدماغية التي قد يؤدي تناول المزيد من فول الصويا إلى التخفيف منها - ارتفاع ضغط الدم والالتهابات ، قد يتسبب كل من الالتهاب وارتفاع ضغط الدم في ظهور لويحات في الشرايين يمكن أن تنفجر وتحفز جلطات الدم التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تشير دراستان حديثتان إلى أن استكمال النظام الغذائي ببروتين الصويا قد يقلل من ضغط الدم والالتهابات المزمنة .

تقوية العظام

مع تقدمك في العمر ، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، نصف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، معرضون لخطر كسر العظام بسبب انخفاض كثافة العظام ، وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية ، قد يساعد تناول المزيد من الصويا على حمايتك من الكسور.

الوقاية من سرطان الثدى

ارتبطت المستويات العالية من الإستروجين بسرطان الثدي ، طُلب من النساء المصابات بسرطان الثدي أثناء العلاج بالهرمونات تجنب تناول منتجات الصويا ومع ذلك ، فإن الاستهلاك المعتدل لفول الصويا لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لمايو كلينك، قد يكون لتناول منتجات الصويا تأثير وقائي، وفقًا لدراسة كبيرة في مجلةCancer، وجدت أن الايسوفلافون، وهو الاستروجين النباتي الرئيسي في فول الصويا، كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات ليس فقط بسبب سرطان الثدي ولكن جميع الأسباب.