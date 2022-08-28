محافظ المنيا يوجه ببدء أعمال الصيانة لمرافق المنطقة الصناعية

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة البدء في أعمال الصيانة لمرافق المنطقة الصناعية وخاصة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الاشتراطات البيئية لعدد من المصانع بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ المنيا، اليوم مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وإسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وناقش المحافظ، عددا من المذكرات التفصيلية المعروضة من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقفها القانوني لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها، كما استمع المحافظ، خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة لتطوير المجال الصناعي والفرص الاستثمارية داخل المحافظة، والعمل على تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.