محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنوفية – فريق المحافظات

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.

حضر اللقاء محمد موسي نائب محافظة المنوفية، و اللواء عماد يوسف السكرتير العام وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ومسئولي مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ووكلاء وزارة النقل والصحة والشباب والرياضة والري، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى ومديري هيئة البنية التعليمية، غاز مصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية .

وشدد محافظ المنوفية في بداية الإجتماع على عمل محاضر إنضمامية بالموقف الحالي لأعمال المرافق بجميع الطرق الموجودة بخطة الرصف بمركزي أشمون والشهداء وتحديد موعد إنتهاء هذه الأعمال و تكثيف الجهود والالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، وتقسيم هذه الطرق الي قطاعات ليتم البدء في تنفيذ أعمال الرصف بالقطاعات المنتهية من أعمال الترفيق.

وناقش محافظ المنوفية الموقف النهائي لتسليم عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء بإعداد كشف بأسماء المديرين المسؤلين عن المجمعات الخدمية بنطاق المركزين مع تحديد مسئول لكلاً من أعمال الصيانة والأمن بالمجمعات وذلك لحين الإنتهاء من عمل الهيكل التنظيمى لها، ومؤكداً علي تشكيل لجنة من المستشار الهندسي بالمحافظة وهيئة الأبنية التعليمة والوحدات المحلية لمراجعة الموقف التنفيذى للأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقري المركزين، مشيراً الي وضع خطة للمرور علي كافة المشروعات خلال الأسبوع المقبل للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتلافي أية ملاحظات لسرعة تسليمها .

كما أشار محافظ المنوفية بأنه تم موافقة مجلس الوزراء علي تدبير 105 ملايين لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المستجدة والملاصقة للكتلة السكنية بمركزى أشمون والشهداء تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتحسين قطاع الطرق ووضع حلول ابتكارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.