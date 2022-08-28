محافظ المنوفية يوجه بحل مشكلة استكمال خدمة الصرف الصحى لتجمع سكنى في أشمون

المنوفية - محمد فتحى

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال خدمة الصرف الصحى لتجمع سكنى بحى الناحية القبلية بميجيريا مركز أشمون، وذلك استجابة لمطالب أهالى القرية، والعرض عليه في حال وجود معوقات لازالتها والعمل على حل المشكلة.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باتخاذ اللازم تجاه طلب معلمة رياض أطفال بمدرسة عثمان بن عفان بالمنطقة الثانية بمدينة السادات، ومقيمة بقرية نادر مركز الشهداء تلتمس تنتدابها من إدارة السادات التعليمية إلى إدارة الشهداء التعليمية مراعاة لظروفها الاجتماعية، وكذا طلب معلمة بمدرسة محمود وهيدى تلتمس نقلها الى المدرسة التجريبية بالزيتون مراعاة لظروفها الاسرية والصحية الصعبة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبمايحقق الصالح العام.

وخلال اللقاء استمع المحافظ الي شكوى مواطن بناحية زرقان مركز تلا يتضرر من عدم تشغيل المخبز الخاص به وتعنت بعض الموظفين بمكتب تموين زرقان ضده ، وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التموين بحل المشكلة اليوم والعرض عليه ،كما كلف المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة أرملة بناحية كمشوش مركز منوف تلتمس استثنائها من الانتداب خارج وحدة كمشوش الصحية مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة .

ووجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بدراسة شكوى عدد من المواطنين يلتمسون تجديد رخصة الكشك الخاص بهم باعتباره مصدر رزقهم الأساسي لهم ولذويهم ولاعانتهم على متطلبات الحياة ، ووافق المحافظ على طلب أخصائية اجتماعية تلتمس انتدابها من محافظة المنوفية الى محافظة البحيرة محل إقامتها، وكذا طلب معلمة بنقلها إلى محافظة القاهرة على درجة خالية وذلك للم شمل أسرتهما .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.