ضبط 2 طن أسماك مجمدة يشتبه فى صلاحيتها وأدوية بيطرية محظورة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 2 طن و752 كيلو جرام أسماك مجمدة، مجهولة المصدر، ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

كما تمكنت الحملة من ضبط 63 عبوة أدوية بيطرية ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات، خلال حملة على العيادات ومراكز بيع وتداول الادوية ، لبيطرية، وتحرر محضر بالمخالفة، وجار العرض على النيابة العامة.



ضبط ادوية بيطرية منتهية الصلاحية



ضبط ادوية بيطرية محظورة