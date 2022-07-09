بيطرى كفر الشيخ: 16 مجزرا تستقبل 584 رأس ماشية وتقدم الخدمات مجانا

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل 16 مجزراً بالمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى أول أيام عيد الأضحى المبارك 584 رأس ماشية تم ذبحها، بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أى أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحى المواطنين مجاناً.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن هناك متابعة جيدة لـ 16 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالى، ومن خلال الكشف الظاهرى على الماشية، والكشف الطبى على اللحوم لم يتم رصد أى ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، فى حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

وقال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحى المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبدلاه، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطرى عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

وأضاف الدكتور اسامه عوض، مدير المجازر، نقدم عدد من الخدمات لأهالى المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبى الظاهرى على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفى حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالى هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحى مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها فى حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.



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متابعة اعمال الذبح