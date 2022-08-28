رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقى رئيس البورصة ونائبه

كتبت ريهام الباشا

* الدكتور محمد فريد:

تنسيق كامل وتوحيد الجهود للدفع نحو تبني وتطبيق سياسات تضمن استقرار السوق وسلامة التعاملات وحماية المتعاملين



* رامي الدكاني:

سنعمل مع كافة الأطراف على استكمال تنفيذ استراتيجية البورصة لتنشيط سوق الأوراق المالية وخاصة المشتقات المالية

التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، وذلك بعد تعيينهم وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

في مستهل اللقاء رحب الدكتور محمد فريد بقيادات البورصة الجدد متمنيا لهم النجاح والتوفيق في رحلتهم الجديدة نحو العمل بالتنسيق والشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لاستكمال جهود التطوير والتنمية التي ترفع من كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري ليستمر في لعب دوره المحوري الداعم للحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد الدكتور فريد، أن المرحلة المقبلة ستشهد الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة وكافة الأطراف وبالأخص البورصة المصرية وذلك لاتخاذ كل ما يلزم من أجل استقرار السوق وسلامة التعاملات وكفالة حقوق كافة المستثمرين.

تابع رئيس الهيئة أنه وخلال أيام قليلة سيتم تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة لتعزيز التعاون في مختلف المسائل للدفع نحو تسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال المصري.

من جانبه تقدم رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على اللقاء الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لسوق الأوراق المالية المصري تحت عنوان نحو مزيد من التنسيق وتكامل الجهود للارتقاء تنافسية وكفاءة سوق الأوراق المالية المصري.

تابع الدكاني أنه سيعمل على التنسيق مع كافة الأطراف لتبني وتطبيق كافة السياسات اللازمة لتطوير الأداء بما يضمن تعزيز السيولة والتداول والتعريف أكثر وأكثر بأهمية السوق في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتطوير أعمالها وزيادة نشاطها.