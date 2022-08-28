ديلى ميل: الأمير تشارلز يجرى زيارات يومية متزايدة للملكة إليزابيث فى بالمورال

كتب: إيهاب محمد

تتلقى الملكة البريطانية إليزابيث، زيارات صباحية يومية غير عادية من أمير ويلز، فى بالمورال، حيث تتواصل التقارير عن مشاكل حركتها، ويقول خبراء ملكيون، إن الزيارات غير المخطط لها بين الأمير تشارلز ووالدته غير معتادة، وعادة ما يتم ترتيبها من قبل موظفي المنزل، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن غير المتوقع أن تسافر جلالة الملكة إلى لندن لتعيين رئيس وزراء جديد الشهر المقبل، مع احتمال أن يقوم بوريس جونسون، وخليفته، بدلاً من ذلك برحلة 1000 ميل إلى الحوزة الاسكتلندية، حسبما ذكرت "ذا صن"، ويقال إن مستشارى الملكة، قلقون بشأن راحتها خلال زيارة رئيس الوزراء القادمة التي تستغرق 48 ساعة، بعد أكثر من عام من مشاكل التنقل.



تقرير ديلى ميل

تقليديا، تستقبل الملكة حفل ترحيب عام عند وصولها إلى بالمورال ولكن تم نقل ذلك خلف الأبواب، كما تغيبت الملكة عن خدماتها الكنسية المعتادة يوم الأحد، على الرغم من أنه من المفهوم أنها تنوي مشاهدة ألعاب Braemar السنوية في نهاية الأسبوع المقبل، والأمير أندرو، 62 عامًا، موجود أيضًا في بالمورال، ويعتقد أنه يجري محادثات مع والدته حول مستقبله.

وقالت إنغريد سيوارد، من مجلة ماجستي: "من غير المعتاد أن يقوم الأمير تشارلز بهذه الأنواع من الزيارات المرتجلة لرؤية والدته"، ويعتقد الجميع أنهم عادة ما يرون بعضهم البعض طوال الوقت، لكنهم لا يفعلون ذلك.



الامير شارلز والملكة اليزابيث

شوهدت الملكة لآخر مرة وهي تنزل علنًا من طائرة في مطار أبردين في 21 يوليو، ولم يعلق قصر باكنجهام على التقارير التي تفيد بأن الملكة ستستقبل رئيس وزرائها الحالي والمقبل في حفل "تقبيل الأيدي" في بالمورال في 6 سبتمبر، ومن المتوقع الإعلان عن قرار بشأن الترتيبات منتصف الأسبوع المقبل.

فيما أشار بوريس جونسون وكلًا من المرشحين لزعيم حزب المحافظين التالى، إلى أنهم سيكونون سعداء للقيام بالرحلة، وستكون هذه هي المناسبة الأولى في عهدها الذي دام 70 عامًا التي تستقبل فيها الملكة رئيس وزراء منتهية ولايته أو تم تعيينه حديثًا بعيدًا عن قصر باكنغهام.