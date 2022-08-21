ديلى ميل: العائلة الملكية البريطانية لا تعلم محتوى مذكرات الأمير هارى المثيرة

كتبت ريهام عبد الله

لا تزال محتويات المذكرات القادمة للأمير هارى، دوق ساسكس، لغزًا، بما فى ذلك للعائلة المالكة التى ستقرأ الكتاب فى نفس الوقت مع الجمهور، وزعمت المصادر، أنه لم يتم منح الأمير تشارلز أو الأمير وليام، أو محاميهما ومستشاريهما، الفرصة لمعاينة أى أجزاء من المذكرات.

لم تتلق العائلة أيضًا أى معلومات محددة حول موعد النشر المتوقع للكتاب المرتقب بشدة، وقال الناشر Penguin Random House - فى وقت سابق - إنه يهدف إلى نشر الكتاب فى الوقت المناسب لعطلة عيد الشكر وعيد الميلاد، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبحسب ما ورد، كان أمير ويلز، يأمل فى أن يرسل فريقه نسخة من الكتاب قبل نشره، حسبما أكدت مصادر قريبة من ولى العهد البريطانى، لصحيفة التلجراف، ومع ذلك، لاحظ المطلعون أن الكتاب "من غير المرجح أن يكون على قائمة قراءته".

يبدو أن هارى وكاتب الأشباح "جى آر مورينجر"، أنهيا الكتاب فى وقت سابق من هذا الصيف ووقع المحامون على النسخة النهائية، وقد تم الكشف عنها الشهر الماضى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعرض الكتاب ذكريات هارى عن والدته ديانا، أميرة ويلز، وانهيار زواج والديه، كيف سيتم تصوير كبار أفراد العائلة المالكة، مثل والده والأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام وزوجة أبى كاميلا - هو مصدر الكثير من التكهنات بين المعلقين.

وحصل الأمير هارى على صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى العام الماضي، على الرغم من إصداره دعوات متكررة لاحترام خصوصية عائلته، فيما يقول المطلعون على القصر، إنهم فوجئوا باستعداد الناشر للمخاطرة بسمعته من خلال نشر كتاب "من المحتمل أن يحتوى على مزاعم ذاتية للغاية"، ومع ذلك، فإن الأسرة "لن تقاضى أحدًا بمفردها".

وعلى الرغم من أن تأكيد المزاعم مع المتهم قبل النشر هو ممارسة شائعة، إلا أنها غير مطلوبة، ليس على الناشر أى التزام قانونى لمنح أفراد العائلة المالكة حق الرد، كما لاحظ مساعدو الملكة اليزابيث أن مذكرات هارى بحاجة إلى القليل من الدعاية ويعتقدون أن جهود التسويق للناشر ستركز بشكل كبير على السوق الأمريكية، ويُعتقد أن الظهور التلفزيونى أو مقابلة مجلة رفيعة المستوى تكتيك ترويجى محتمل.