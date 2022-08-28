انطلاق البرنامج التدريبى لدعم مهارات أكثر من 7600 معلم ومعلمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى "دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية"، اللازم لمنح شهادة الصلاحية للترقي لوظائف المعلمين، والذي تنفذه مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، ويستهدف أكثر من 7600 معلماً ومعلمة على مستوى الإدارات التعليمية، ويستمر عقده خلال الفترة من 27 أغسطس الجاري وحتى سبتمبر المقبل.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من التدريب الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما يتواكب مع استضافة مصر لدورة مؤتمر المناخ cop27 والمقرر عقده "نوفمبر المقبل" بشرم الشيخ ، مشيدا بانتظام العمل داخل قاعات التدريب وتفاعل المتدربين مع المدربين، موضحا أنه يتم تدريب المعلمين على برنامجين تدريبين:الأول بعنوان "دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية "والبرنامج الثاني "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة "

من جانبه أضاف الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية بأن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات المعلمين لتنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية ونقل الخبرات والتجارب الحياتية وتطبيقها في المدارس لينعكس على سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

فيما أشارت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 7608 معلماً ومعلمة بكافة الإدارات التعليمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي لوظائف المعلمين وقد بدأت بقاعات تدريب إدارات الواسطى واهناسيا والفشن على فترتين صباحا واستهدفت 320 متدربا ومساء 334 متدربا بإجمالي 654 متدربا في المرحلة الأولى.

ويتناول البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهامة أبرزها تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، مضيفة أن التدريب يتم بالتنسيق بين إدارة التدريب بالمديرية وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف ميهوب مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ببني سويف.