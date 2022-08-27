اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 04:55 م
أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض

السبت، 27 أغسطس 2022 04:11 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المقبولين 221 طالباً وطالبة، موزعين على 7 مدارس تمريض على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، لاعتماد المذكرة التى تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات التى أجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض (بنى سويف، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا).


مدارس التمريض

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