التحفظ على كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص"، مجهولة المصدر بقصد الاتجار بها.

تم مداهمة المخزن والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 350 عبوة بداخلها كيس بودرة، و40 كرتونة مدون عليها شامبو بداخل الكرتونة الواحدة 24 عبوة سعة العبوة 400 مل، و20 كرتونة مدون عليها كريم شعر بداخل الكرتونة وعدد 36 عبوة سعة العبوة 125 مل، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.