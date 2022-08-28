التحفظ على 351 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها فى الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 351 ألف علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع غير خاضعة للكشف الذرى، داخل محال بيع السجائر، تبين أنها مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قبل ترويجها بالأسواق والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وبتفتيشه عثر على 351 علبة من السجائر مجهولة المصدر وغير موجود عليها بندروال الجمارك، مما يدل على عدم خضوعها للاختبارات بالدائرة الجمركية، وغير موجود عليها تعليمات وزارة الصحة المصرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.