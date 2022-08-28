اليوم السابع
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لخدمة 500 ألف مواطن..

الانتهاء من 7 مشروعات لمجمعات خدمية زراعية بحياة كريمة بشبين القناطر بالقليوبية

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:35 م
الانتهاء من 7 مشروعات لمجمعات خدمية زراعية بحياة كريمة بشبين القناطر بالقليوبية محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت اللجنة المشرفة على مشروعات حياة كريمة بالقليوبية، الانتهاء من 7 مشروعات في قطاع المجمعات الخدمية الزراعية وتجميع الألبان بنسبة 100%، من تنفيذ جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى وذلك بقرى مركز شبين القناطر، لتقدم خدمة لعدد كبير من المواطنين بتلك القري يصل إجمالي المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن بتلك القرى.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، تم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، حيث تم الانتهاء من 7 مشروعات في قطاع المجمعات الخدمية الزراعية بنسبة 100 %، من تنفيذ جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى.

وأشارت، إلى أن تلك المشروعات هي مشروع بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية كفر شبين"، وسوف يخدم 78411مواطن، وكذلك مشروع بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية الأحراز"، وسوف يخدم 49118 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بالمريج "قرية المريج"، وسوف يخدم 57360 مواطن.

وتابعت، أن من بين المشروعات أيضا مشروع بالوحدة المحلية بمنشاة الكرام "قرية منشأة الكرام"، وسوف يخدم 155154 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية طحوريا"، وسوف يخدم 54002 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بنوى "قرية نوى"، وسوف يخدم 66328 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بطحانوب "قرية طحانوب"، وسوف يخدم 28617 مواطن.


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